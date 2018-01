Sabato 6 Gennaio 2018, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Messico pagherà per il muro «in qualche modo»: lo ha ribadito Donald Trump in una conferenza stampa a Camp David. La sua amministrazione ha chiesto al Congresso 33 miliardi di dollari per la sicurezza al confine, di cui 18 miliardi per costruire oltre 1.100 chilometri di barriere, nuove o sostitutive di quelle esistenti.