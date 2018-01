Trump non va a Londra? Il museo delle cere piazza la sua statua in strada. Ed è boom di selfie

cancella la sua visita a Londra perché non gradisce la nuova sede dell'ambasciata americana, ma nella capitale britannica ci si scherza sopra. Il museo Madame Tussauds ha piazzato la sua statua di cera che raffigura il tycoon davanti all'edificio della sede diplomatica.«Trump ha cancellato la sua visita e così siamo intervenuti noi! È stata certamente una sorpresa per i lavoratori dell'ambasciata», hanno twittato dal museo. In effetti, intorno alla statua è stato un susseguirsi di selfie dei passanti ed interviste improbabili al 'Trump di cera'.