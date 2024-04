Tragedia in Spagna, turista muore colpito in testa mentre suonava una campana

Tragedia questa mattina alle 7.30 durante una festa tradizionale spagnola. Joan Vallespì, 30 anni, è morto dopo aver ricevuto un colpo in testa da un enorme campana nella chiesa di Sant Llorenç a El Pinell de Brai, comune della provincia di Tarragona nel nord-est del paese. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione di una persona che era lì con lui né dei medici accorsi sul posto che hanno cercato di rianimarlo.

Cosa è successo

La vittima si trovava sul campanile insieme a un gruppo di residenti per la cerimonia d’apertura della romeria di Santa Magdalena, tipica celebrazione post-pasquale del luogo. Stando a quanto riportato dal DailyMail il malcapitato abitava a Barcellona, ma era comunque molto legato alla città e alla festa per le origini familiari.

La polizia ha aperto un’indagine, mentre un gruppo di psicologi è stato chiamato per dare supporto a famiglia e amici sconvolti dall’accaduto.

Laura Vallespì, sindaco di El Pinell de Brai, ha proclamato un lutto di tre giorni e la sospensione delle celebrazioni delle festività di Santa Magdalena: «È una tradizione che c’è sempre stata, purtroppo oggi non è finita bene», ha aggiunto il primo cittadino, che non ha nascosto la possibilità di un cambiamento nel programma della festa dopo la morte dell’uomo: «Sicuramente bisognerà agire diversamente. Noi del Comune valuteremo come agire insieme all’Associazione Santa Magdalena e la Chiesa».