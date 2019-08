Domenica 25 Agosto 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 18:56

e poi ne. Joseph Oberhansley, di 38 anni, di Jeffersonville, in Indiana (Stati Uniti), ha ucciso la sua ex fidanzata, poi dopo il delitto, ha, mangiando il cervello e il cuore della donna. I fatti sono accaduti nel 2014 ma solo oggi è arrivata la condanna definitiva all'ergastolo, dopo aver evitato la pena di morte.La polizia trovò il cadavere smembrato di Tammy Jo Blanton. La donna di 46 anni, era stata ridotta in pezzi, giaceva in una pozza di sangue all'interno della vasca da bagno del suo appartamento con sopra una tenda da campeggio. Sul corpo c'erano ben 25 evidenti segni di ferite da arma da fuoco e diversi tagli fatti con il coltello. Le indagini hanno subito portato al suo ex fidanzato, che si è rifiutato di chiedere l'attenuante dell'infermità mentale, ottenendo così che non venisse attuata la pena di morte.La coppia aveva convissuto per diverso tempo, poco prima del delitto si erano però lasciati e la donna aveva cambiato la serratura di casa, come riporta la stampa locale. Forse è stato questo a scatenare la furia omicida del 38enne che già nel 2000 era stato condannato per omicidio colposo e tentato omicidio dopo aver ucciso la sua fidanzata di allora. Sabrina Elder, aveva solo 17 anni quando è stata ammazzata e insieme a lei fu aggredita la mamma che provò a difenderla.