Ucraina in difficoltà, l'appello di Zelensky agli Stati Uniti: «Dateci i missili ​Atacms»

Continua la guerra tra Ucraina e Russia, e con lei gli appelli di Zelensky. In un'intervista al "Washington Post", il presidente ucraino ha infatti invitato gli Stati Uniti a fornire a Kiev i missili Atacms per colpire aeroporti e aerei in Crimea. Il tutto, dopo aver licenziato il suo primo assistente Serhii Shefir.