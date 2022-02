Ucraina, Biden: «Putin ha deciso di invadere, non invieremo truppe ma sostegni a Kiev»

«Penso che a questo punto Putin abbia preso una decisione: invaderà l'Ucraina tra una settimana o entro pochi giorni. Non invieremo truppe, ma aiuti. La strada della diplomazia resta aperta fino a quel momento». Per la prima volta dall’inizio della crisi, Joe Biden ha attribuito ieri sera al presidente russo la determinazione di portare avanti i piani di invadere l’ex repubblica sovietica. «Abbiamo forti risorse di intelligence, so quello che...

