Guerra in Ucraina diretta oggi 4 settembre: Mosca bombarda i porti ucraini necessari per esportare il grano, oggi Erdogan incontra Putin per far ripartire l'accordo sui cereali

Guerra in Ucraina diretta oggi 4 settembre: nel diciannovesimo mese dall'avvio dell'aggressione scatenata dalla Russia continuano i combattimenti nella zona di Zaporizhia che preoccupano per il futuro della più importante centrale nucleare del paese. Inoltre i russi continuano a bombardare i porti ucraini sul mar Nero anche nel giorno in cui Putin accoglierà a Soci, città sulla costa orientale del Mar Nero, il leader turco Erdogan che punta a far decollare di nuovo le esportazioni di grano e altri cereali di Kiev e a verificare se esistano le condizioni per un tavolo di trattative almeno per una tregua dei combattimenti.

Lo scenario

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 17 droni che miravano alla regione di Odessa.

La Russia ha lanciato il suo secondo attacco in due notti contro i porti ucraini. L'aeronautica ucraina ha anche affermato che i droni avevano preso di mira il vicino distretto di Kili. Ieri, la Russia aveva attaccato il porto di Reni sul Danubio. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che i droni hanno colpito i depositi di carburante utilizzati dall'esercito ucraino. La Russia ha preso sempre più di mira le infrastrutture portuali da luglio, quando si è ritirata dall'accordo mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia che aveva consentito all' Ucraina di esportare il suo grano attraverso i porti del Mar Nero.

L'attacco di oggi arriva poche ore prima dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdoğan, nel corso del quale il turco dovrebbe tentare di rilanciare l'accordo.