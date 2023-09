Prigozhin, l'eredità milionaria del fondatore della Wagner: liti in famiglia sull'impero di 600 società in 15 nazioni

Prevedibile che nella famiglia di Yevgeny Prigozhin si scatenassero divisioni sull'eredità del capo della Wagner, ma ora si apprende che le dispute tra parenti e affini erano in corso già da ben prima che precipitasse in circostanze non ancora chiarite il jet executive del fondatore della compagnia dei mercenari schierati in mezzo mondo. La Wagner e non solo perché al defunto imprenditore soldato è attribuito un impero di almeno 600 società presentin in almeno 15 nazioni. Il sito russo "Mozhem Obyasnit" scrive che la spartizione dei beni dell'impero di Prigozhin è ben avviata, ma anche che già prima della sua morte, i parenti avevano iniziato (di loro iniziativa o in accordo con il capo?) a intestarsi beni e società

Le dimensioni dell'impero di Prigozhin sono sconosciute, ma durante la perquisizione della sua abitazione principale a San Pietroburgo erano stati trovati riferimenti a 600 società in 15 paese.

Alcuni giorni prima della morte di Prigozhin - si legge sul sito di Newsweek - è cambiato l'assetto, ad esempio, della Lakhta Plaza, che costruisce centri commerciali, hotel ed edifici residenziali a San Pietroburgo ed è controllata dal figlio Pavel Prigozhin. Si sono anche scoperte irregolarità amministrative relative alla madre di Prigozhin, Violetta, fondatrice della fondazione Colors of Life che organizza eventi culturali.