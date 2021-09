Un bambino di 2 anni mette in moto l'auto di suo padre e investe la cugina di 3 uccidendola

Un bambino di 2 anni ha messo in moto l'auto di suo padre e ha travolto la cuginetta di 3 anni in una fattoria a Serra Nova Dourada, Brasile, secondo quanto riportato da Globo.

La Polizia Militare ha riferito che la bambina è stata prontamente soccorsa dalla famiglia, ma è arrivata all'ospedale cittadino senza vita.

Al momento sul caso sta indagando la Polizia Civile di Ribeirão Cascalheira.

Il padre del bambino ha raccontato al pm di aver parcheggiato il suo mezzo, una Fiat Strada, nei pressi della sua abitazione e di essersi allontanato dal veicolo per andare a prendere degli attrezzi. In quel momento suo figlio sarebbe salito sul veicolo e l'avrebbe messo in moto.

L'auto ha investito la cuginetta che era seduta su una sedia davanti all'auto, per poi colpire un trattore nel cortile della residenza.



La piccola è stata prontamente soccorsa dalla famiglia, ma a causa delle gravi ferite riportate alla testa non è sopravvissuta.

Il bambino, invece, non ha riportato ferite. La famiglia verrà ascoltata dalla polizia nei prossimi giorni.