Malata di cancro, il figlio di 8 anni spende i suoi risparmi per aiutarla a realizzare il suo sogno: incontrare Ricky Martin

Thiago, un bambino di 8 anni di Cordova, Argentina, ha inviato una commovente lettera al programma El Doce in modo che sua madre, che lotta contro un tumore al cervello, possa incontrare il suo idolo, Ricky Martin, dato che la trasmissione ha organizzato un concorso il cui vincitore avrà l'opportunità di incontrare il cantante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella lettera, il minore ha ribadito che i suoi risparmi non sono sufficienti per acquistare i biglietti per il concerto che il musicista farà in città il prossimo 25 febbraio, ma che gli hanno consentito di acquistare una colazione che ha inviato al programma insieme alla lettera e a un disegno che ritrae un possibile incontro tra la mamma e la star.ha scritto Thiago, e ha spiegato che la musica del cantante allevia la dura battaglia della donna.Una presentatrice ha letto in diretta la lettera del piccolo e ha augurato a Thiago la fortuna di vincere il concorso per la felicità della mamma. Questa storia che è stata pubblicata anche sul profilo Twitter della trasmissione ElDoce ha commosso molti utenti che hanno condiviso il messaggio di Thiago sui social con l'intento che la storia raggiunga il cantante.