Quattro uova antiche di 1700 anni ritrovate perfettamente conservate. Ma gli archeologi ne rompono tre

Una scoperta di portata epocale, vanificata clamorosamente dall'imprudenza: un gruppo diè riuscito a trovare quattro, custodite pernei resti di un antico pozzo, ma poi ne habenÈ accaduto nei pressi di, nella regione inglese del Buckinghamshire: gli archeologi, durante gli scavi, erano riusciti a trovare le primemai scoperte in tutta la Gran Bretagna. Si trattava di, ma durante i lavori tre di queste sono andate distrutte, emanando anche un fetore fortissimo.Alla fine, della clamorosa scoperta è rimasto un suolo uovo, anche se il direttore degli scavi, Stuart Foreman, non ne fa un dramma. «Si tratta comunque di un fatto assolutamente unico: in un ambiente asciutto, quelle uova non avrebbero mai resistito così a lungo» - spiega l'uomo, riportato dall'Independent - «Ovviamente, dopo tutto questo tempo quelle uova risultano essere estremamente fragili e possiamo ritenerci soddisfatti di averne recuperato uno perfettamente integro».Prima d'ora, mai in Gran Bretagna era stato recuperato un uovo di epoca romana in condizioni perfette. Si tratta d'altronde di un fatto decisamente insolito: generalmente, negli scavi vengono rinvenuti resti di ossa di pollame e gusci rotti di uova, e l'unico altro esemplare di uovo integro era stato rinvenuto a Roma nel 2010.