Aereo atterra in autostrada tra le auto: il pilota scende e corre a fare pipì in mezzo al campo

Il video ripreso da una coppia è virale. Atterra con il suo aereo privato in autostrada per fare i suoi bisogni. Una storia incredibile ripresa in un video da alcuni automobilisti che ha fatto il giro del web negli Stati Uniti.Le immagini sono chiare: il pilota scende con il suo Cessna su una delle grandi corsie d’asfalto, percorre un bel tratto tra le auto e poi accosta. Scende e fa la pipì. Paura e stupore tra gli automobilisti che si sono visti passare accanto il mezzo come nulla fosse. «Pensavamo a una emergenza, e invece...», commentano sul web alcuni testimoni. Il fatto è avvenuto nella contea di Talladega, in Alabama, sabato 22 dicembre: due le persone a bordo.L’aereo era decollato da poco quando all’improvviso qualcosa ha spinto il pilota a fare una scelta folle. La scena è stata filmata da una coppia di passanti con i loro bambini in un’auto: la donna ha chiesto al marito di avvicinarsi all’aereo e di aiutare i passeggeri se ne avessero avuto bisogno. «Ci siamo visti il Cessna scendere dal cielo davanti alla nostra auto - racconta la giovane mamma - a quel punto abbiamo rallentato per paura che potesse accadere qualcosa. E così quando è riuscito a fermarsi ci siamo accostati dietro per vedere se qualcuno si era sentito male o se avessero bisogno comunque di aiuto. Nemmeno il tempo di chiederlo che l’uomo alla guida è sceso e ha detto a mio marito: “tutto ok...tutto ok”. E si è diretto nel campo vicino per fare la pipì. Siamo rimasti senza parole». E aggiunge: «Fortunatamente in quel momento non c’erano tante persone in autostrada altrimenti poteva succedere una tragedia».Il sito WSB-TV ha poi spiegato che il motore dell’aereo si è spento dopo quasi 6-8 chilometri dal decollo. Sull’aereo c’era un pilota alla guida per la prima volta con il suo istruttore, Jim Williams, 36 anni di grande esperienza. Jim ha provato di tutto per risolvere la situazione critica, ma il motore era totalmente fermo e ha deciso di atterrare sull’autostrada «fortunatamente non era trafficata e aveva grandi corsie».