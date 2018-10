Pacchi bomba negli Usa, primo arresto, Fbi: «Terrorismo interno»

LEGGI ANCHE:



Lo riferisce Cnn secondo cui questa persona è stata arrestata dall'Fbi. Questo indica che la polizia federale crede ci siano elementi a sufficienza per ritenere l'uomo responabile di quello che è stato considerato un atto di terrorismo interno. Sui finestrini del furgone sequestrato alla persona arrestata figurano diverse immagini del presidente Donald Trump. Lo mostrano le immagini della Cnn. Primo arresto negli Stati Uniti per la raffica di pacchi bomba inviati a personaggi famosi. Le autorità americane hanno fermato a Miami un uomo di 56 anni, Cesar Sayoc, che si sospetta legato alle spedizioni di involucri contenenti esplosivo che negli ultimi giorni sono stati inviati a vari democratici tra cui Barack e Michelle Obama a Washington e Bill e Hillary Clinton a New York. Usa, trovati altri pacchi bomba: le indagini si concentrano sulla Florida. Trump accusa i media: dicono falsità Lo riferisce Cnn secondo cui questa persona è stata arrestata dall'Fbi. Questo indica che la polizia federale crede ci siano elementi a sufficienza per ritenere l'uomo responabile di quello che è stato considerato un atto di terrorismo interno.

L'uomo arrestato ha una storia con precedenti criminali, comprese denunce per minacce di stampo terroristico, e con legami con New York da dove si è trasferito da qualche anno: lo riferisce la Cnn. L'arrestato risulta avere una casa ad Aventura, una cittadina sull'Atlantico tra Miami e Fort Lauderdale, Florida. Sequestrato anche il suo furgone bianco.

Un esame ai raggi X del pacco sospetto trovato nell'ufficio postale di New York, indirizzato all'ex capo degli 007 James Clapper presso gli uffici newyorchesi della Cnn, ha rivelato un oggetto che sembra un tubo bomba, come quelli trovati nei altri pacchi. Lo riferiscono i media Usa.



Diversi degli 11 pacchi bomba sospetti indirizzati a noti esponenti dem (ma non solo) e intercettati negli ultimi giorni in Usa sono stati spediti da un ufficio postale di Opa-Locka, una cittadina di 15 mila abitanti a una ventina di km a nord di Miami, Florida. La città, sviluppata sul tema di Mille e una notte con un revival di architettura moresca (il più grande in Occidente) che ha fatto da sfondo a vari film (Living Dreams, Texas Justice, Bad Boys II e 2 Fast 2 Furious), ha un aeroporto che nel 1950 diventò il sito della più grande operazione della Cia, Pbsuccess, legata al colpo di Stato in Guatemala nel 1954. Lo scalo servì anche come postazione di ascolto di Cuba sino alla crisi dei missili. Tra i misteri dell'indagine, l'assenza su molti pacchi bomba del 'postmark', il contrassegno che indica quando e da dove è stato spedito.

Donald Trump si rammarica che la vicenda dei pacchi bomba sospetti stia distraendo dalle elezioni di Midterm proprio quando, a suo avviso, il Grand old party sta avendo buoni risultati. «I repubblicani stanno facendo così bene nel voto anticipato e nei sondaggi, ed ora accade questa cosa della »Bombà e il momento favorevole frena grandemente. Le notizie ora non parlano di politica. Molto spiacevole quello che sta succedendo. Repubblicani, uscite e votate!«, ha twittato.

Venerdì 26 Ottobre 2018, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:37

