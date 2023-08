Vacanze in Grecia, cosa succede se ti ammali nelle isole? «Costi troppo alti, mancano medici e ambulanze». Nove i morti finora

Le isole della Grecia sono tra le location più richieste per le vacanze estive. Tra giugno e settembre sono invase da turisti provenienti da diversi Paesi europei e non solo. Ma quali sono le controindicazioni per chi viaggia? Secondo un'inchiesta di Politico, la criticità maggiore c'è il sistema sanitario. Cosa succede se ti ammali in Grecia? È la domanda che spaventa i vacanzieri.

Grecia, mancano medici e ambulanze

La risposta è preoccupante.

Secondo quanto ricostruito sarebbero almeno nove le morti considerate "prevenibili" registrate questa estate a causa della carenza cronica di ambulanze e personale sanitario, anche prima che il paese fosse assediato da violenti incendi. Una su tutti, che ha fatto scalpore, il decesso una ragazza incinta. Secondo quanto riporta Politico alcuni ospedali delle isole non hanno medici di base a tempo indeterminato e si affidano interamente a un ciclo di copertura a breve termine riempito da personale della terraferma, allettato da incentivi in ​​denaro. I servizi di ambulanza stanno vivendo una situazione ancora peggiore. In molte isole delle Cicladi e del Dodecaneso è disponibile appena un'ambulanza 24 ore al giorno. Questo problema esiste anche ad Atene dove in funzione ci sono circa 50 ambulanze invece delle 85-90 necessarie.

I servizi

«Dobbiamo riprogettare il servizio di ambulanza da zero poiché ci sono enormi lacune in tutto il paese», ha detto a Politico Giorgos Mathiopoulos, presidente del servizio di ambulanza di emergenza greco (EKAV). La stragrande maggioranza dei centri sanitari nelle piccole isole dell'Egeo sta lottando per far fronte al problema. Ma anche dove lo Stato decide di assumere di più, i tentativi falliscono con il personale che si rifiuta di trasferirsi nelle isole, dove il costo della vita è diventato insopportabile a causa dell'aumento del turismo. Ciò mette a dura prova EKAV. «Abbiamo inviato nelle isole diversi sanitari dal resto del Paese per coprire le necessità della stagione», ha detto Mathiopoulos

Le morti per ritardi

A giugno una donna di 63 anni sull'isola di Kos è morta nel retro di un camioncino mentre veniva trasferita all'ospedale locale perché l'unica ambulanza dell'isola era occupata a rispondere a un'altra emergenza. Undici persone sono tenute a gestire un'ambulanza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Kos, un'isola di 40.000 residenti permanenti, che ospita più di 1 milione di turisti durante l'estate, ha tre nuove ambulanze ma può gestirne solo una poiché ha solo 10 paramedici, due dei quali andranno in pensione il prossimo anno. Alcuni giorni dopo questo incidente una donna di 19 anni, incinta di otto mesi, è morta in un sobborgo ateniese mentre aspettava un'ambulanza da più di cinque ore e aveva fatto circa 20 chiamate ai soccorritori. Anche il bimbo che portava in grembo non ce l'ha fatta. Da allora, sono stati rivelati almeno altri sei casi di persone decedute in tutto il paese a causa della mancanza di mezzi di trasporto medico. Sull'isola di Lesbo, una donna di 78 anni ha perso conoscenza mentre nuotava. I paramedici sono arrivati ​​sulla scena due ore dopo, solo per scoprire che il suo cuore si era fermato.

La risposta del governo

In risposta alle crescenti criticità il governo ha dispiegato vigili del fuoco, personale militare e autisti delle autorità locali per sopperire alla carenza di personale nelle zone turistiche. EKAV e medici protestano contro la decisione definendola una «ricerca non scientifica di soluzioni rapide». Sostengono che il dispiegamento di personale non addestrato in situazioni di emergenza potrebbe rivelarsi pericoloso per i pazienti che necessitano di cure sul luogo dell'incidente.