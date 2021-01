Vaccino, in Israele casi Covid scesi 2 settimane dopo prima dose: «Calo dei positivi del 33%». Burioni: brutte notizie per i pessimisti

I primi dati provenienti da Israele suggeriscono che i tassi di infezione da Covid-19 hanno iniziato a diminuire tra un gruppo di destinatari del vaccino due settimane dopo aver ricevuto la prima iniezione di Pfizer Inc. e il vaccino di BioNTech SE, offrendo importanti spunti ad altri Paesi, che stanno lanciando le proprie campagne di vaccinazione. Tanto che Roberto Burioni, riprendendo la notizia, scrive: «Brutte notizie per i pessimisti».

Brutte notizie per i pessimisti. https://t.co/cNSz7eFjdh — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 15, 2021

Il Paese - i cui circa nove milioni di abitanti hanno all'incirca le dimensioni di New York - ha vaccinato quasi un quarto della sua popolazione in poco meno di un mese, il primo paese a raggiungere quel traguardo mentre combatte un'ondata di nuove infezioni. Il più grande fornitore di assistenza sanitaria di Israele, Clalit Health Services, ha confrontato i tassi di positività ai test tra 200.000 persone over 60 che hanno ricevuto il vaccino con 200.000 che non l'hanno ricevuto. Fino al giorno 14, c'era poca differenza tra i due gruppi. Ma dopo di che, i dati hanno mostrato un calo del 33% dei tassi di infezione tra coloro che erano già stati vaccinati rispetto a quelli che non lo avevano fatto.

Clalit ha osservato che il numero di persone infette era statisticamente significativo, ma ha detto che non rilascerà i numeri finali fino alla pubblicazione del suo studio. Pfizer dice che le persone devono ricevere entrambe le dosi del vaccino affinché sia ​​completamente efficace. Negli studi di Pfizer, il vaccino ha dimostrato di impiegare circa 12 giorni prima di iniziare a proteggere le persone.

Secondo i dati del ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati oltre 9mila (9.388) a fronte di circa 127.000 tamponi, con un tasso di positività del 7,9%. I malati gravi restano oltre la soglia del mille (1.042). Il ministro della sanità Yuli Edelstein ha annunciato che dalla prossima settimana avrà inizio la vaccinazione dei detenuti nelle carceri israeliane. «La prossima settimana - ha detto in una manifestazione pubblica a Ramle nel centro di Israele - i vaccini saranno trasferiti al Servizio delle prigioni. Rispetteremo tutte le linee guida del Comitato nel determinare le priorità dell'immunizzazione che ci piaccia o no».

Ultimo aggiornamento: 11:03

