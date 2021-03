Vaccini Usa, donna muore a 39 anni dopo la seconda dose di Moderna. Il padre: «Mia figlia era sana»

Una donna di 39 anni è morta nello Utah 4 giorni dopo aver ricevuto la sua seconda dose del vaccino Moderna. Kassidi Kurill, della cittadina di Ogden, è morta il 5 febbraio scorso, secondo un rapporto di 2News pubblicato questa settimana basato sul sistema di segnalazione degli effetti avversi dei vaccini del Centers for Disease Control. Aveva una figlia di 9 anni.

La famiglia di Kurill è in attesa dei risultati dell'autopsia. «Apparentemente era sana come un cavallo», ha raccontato a Fox News il padre di Kurill, Alfred Hawley. «Non aveva problemi di salute».

Kurill ha ricevuto la sua seconda dose di vaccino il 1° febbraio e il giorno successivo ha iniziato a lamentarsi di mal di testa e nausea. Le sue condizioni sono migliorate leggermente nel secondo giorno dopo la vaccinazione, prima che lei peggiorasse e Hawley la portasse in ospedale il 4 febbraio. «Quando è arrivata ha detto che il suo cuore batteva all'impazzata e che doveva andare al pronto soccorso», ha ricordato il padre a 2News.

Quando è arrivata in ospedale, Kurill ha iniziato a vomitare mentre i medici hanno lavorato per trovare una spiegazione. «Hanno fatto un esame del sangue e ci hanno spiegato che c'erano problemi al fegato», ha detto Hawley. La Kurill è stata trasportata in aereo giovedì sera all'Intermountain Medical Center di Murray, dove i medici hanno cercato di stabilizzarla per un trapianto di fegato.

