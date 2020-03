Venezuela, Maduro alle donne: «Fate sei figli ciascuna per il bene del paese». Bufera sui social

presidente venezuelanoalle donne. Durante un evento di promozione di un piano sanitario nazionale per donne, Maduro ha chiesto loro di «partorire e partorire». Maduro ha conversato con una donna che gli ha riferito di avere sei figli. «Che Dio ti benedica per aver dato alla luce sei bambini e bambine», gli ha detto il presidente venezuelano. «Partorire e partorire, tutte le donne partoriscano sei figli, che cresca la patria», ha poi dichiarato Maduro.Secondo quanto riferito dai media venezuelani, le parole hanno scatenato aspre critiche nei social network, di fronte alla grave crisi economica che ilsta vivendo e le difficoltà per assicurare uno sviluppo sano dei bambini e le loro madri. Maduro ha poi chiesto di «diffondere in massa» il programma sociale venezuelano «Piano Parto umanizzato», attivato nel 2017 e il cui obiettivo è «garantire protezione per le 500.000 donne incinte che si registrano in media ogni anno nel paese», secondo quanto riferito dal governo.