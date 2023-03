Viagra, doppia dose per la notte di sesso in hotel ma muore a 41 anni davanti all'amica: «Aveva mal di testa e vomito»

La notte di passione si trasforma in tragedia. Un uomo di 41 anni, dopo aver consumato una doppia dose di Viagra e un mix di alcol, è stato colpito da un ictus che non gli ha lasciato scampo, riporta il Daily Mail. È successo nel Regno Unito. La vittima è un uomo di origine indiana.

L'uomo ha incontrato un'amica in hotel e ha assunto due compresse di viagra da 50 mg. I test effettuati dopo la morte hanno rivelato anche che il suo livello di alcol nel sangue era più del doppio del limite fissato per chi deve mettersi alla guida nel Regno Unito. Prima dell'ictus fatale, ha avvertito un forte mal di testa e ha vomitato. Nonostante le suppliche della donna, il 41enne non ha voluto richiedere assistenza medica, sostenendo di esser già stato male allo stesso modo. Quando la situazione è precipitata, sono stati chiamati i sanitari, ma all'arrivo dell'uomo in ospedale non c'era già più niente da fare.

Dettagliando la sua autopsia nel Journal of Forensic and Legal Medicine, gli esperti hanno scoperto che aveva subito un'emorragia cerebrovascolare. Il dottor Jay Narayan Pandit, del Dipartimento di medicina legale, All India Institute of Medical Sciences, ha affermato che le scansioni post mortem hanno rivelato una massa di 300 g di sangue coagulato. Dalle indagini è stato scoperto che l'uomo non aveva una prescrizione per il sildenafil. Gli autori delle indagini hanno affermato di aver pubblicato il caso per aumentare la consapevolezza sui rischi derivanti dall'assunzione del farmaco per la disfunzione erettile senza consiglio medico.