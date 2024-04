Zelensky, il drammatico appello: «Stiamo restando senza missili. ​La difesa aerea si sta esaurendo»

«La difesa aerea si sta esaurendo, se i russi continuano a colpire l'Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell'ultimo mese, potremmo rimanere senza missili, e i nostri partner lo sanno». Lo ha detto ieri sera alla tv nazionale Volodymyr Zelensky, lanciando il più drammatico avvertimento dopo settimane di incessanti attacchi dell'esercito del Cremlino. Il presidente ucraino ha aggiunto che è necessario mobilitare 300 mila persone entro il primo giugno, ma non è sicuro che si riuscirà a farlo. «Il presidente Erdogan vuole mediare, ma la Turchia da sola non basta come mediatore», ha aggiunto.