Salvini alla Camera si siede vicino a Meloni, dai banchi dei parlamentari scatta la battuta: «Bacio, bacio»

L'assenza di Matteo Salvini in Senato - in occasione delle comunicazioni di Giorgia Meloni sull'Ucraina - avevano fatto rumore. Tanto richiedere l'intervento "ufficiale" della Lega che aveva sottolineato come il forfait del vicepremier fosse dovuto a impegni di lavoro e che con la premier c'era assoluta «sintonia» sui temi di politica estera.

Guerra Ucraina, Salvini assente in Senato dove parla Meloni. «Ma sintonia con Giorgia». Il premier: «No all'invio diretto di truppe in Ucraina»

E quanto avvenuto martedì 19 marzo ha avuto una coda goliardica il giorno dopo quando Meloni si è presentata alla Camera per replicare le comunicazioni anche in quest'aula.

Il ministro dei Trasporti, infatti, è arrivato nell'Aula di Montecitorio e si è seduto accanto alla premier che sta scrivendo da quando ha preso il via la discussione generale.

«Bacio, bacio»

E mentre il parlamentare sta sottolineando il fatto che Salvini e Meloni stiano parlando insieme, qualcuno dai banchi vicini grida « Bacio! Bacio!» rivolgendosi ai due esponenti del governo. Meloni, per la cronaca, siede tra i due vicepremier Salvini e Antonio Tajani.