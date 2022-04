Silvio Berlusconi chiude l'assemblea di Forza Italia. Tajani agli alleati: «Non si vince e non si governa senza di noi»

Secondo e ultimo giorno dell'Assemblea di Forza Italia al Parco dei Principi Roma. Oggi è il giorno del comizio di Silvio Berlusconi. Il primo senza Matteo Salvini e Giorgia Meloni accanto, dopo molto tempo. A fare gli onori di casa e a raccomandare di non avvicinarsi troppo al palco quando parlerà il Cav, è il coordinatore del partito Antonio Tajani. L'intervento di Berlusconi è previsto alle 17.30. Sala gremita, sono attesi i cori da stadio "Silvio, Silvio" e l'inno storico del '94, "E Forza Italia", oltre allo slogan "Meno male che Silvio c'è". La scenografia è pronta, quella dei vecchi tempi, stile discesa in campo: sfondo azzurro, simbolo di Fi con tricolore e nome del Cav in primo piano, al fianco del logo del Ppe, sempre in bella vista.

Sul palco il Cav mancava dall'ottobre del 2019, quando parlò in piazza San Giovanni alla manifestazione del centrodestra contro il governo giallorosso. Allora disse: «Siamo qui perché abbiamo un grande dovere: rispondere a una domanda di unità, che proviene dal nostro popolo: questa è la nostra piazza, vedo bandiere della Lega, Fdi e Fi sventolare con le bandiere italiane e mi sento commosso».

Il mood della giornata sembra ricalcare un orgoglio proporzionale. Ma questo "pride" non inganni: è nel campo della coalizione di centrodestra che si muoverà ancora, e anche, Forza Italia.

«Siamo interlocutori importanti di questo Paese. Siamo determinanti, non c'è centrodestra di governo senza Fi. È anche questione di numeri, non si vince senza di noi, ma anche non si governa senza di noi. Non è casuale se al nostro fianco c'è il simbolo del Ppe, non è un caso se la Metsola è intervenuta alla nostra Assemblea. Non è un caso che oggi parlerà il segretario generale del Ppe... Forza Italia guarda al futuro, Fi è il futuro». Così Antonio Tajani che parlando dal palco della Convention ha voluto in questo modo lanciare anche un messaggio agli alleati Salvini e Meloni.

I ministri: «Stiamo facendo le riforme, un fatto epocale»

Ad assemblea in corso arriva la notizia del raggiungimento di un accordo di maggioranza sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. La annuncia il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia.

«Nella riunione di maggioranza che si è appena conclusa è stato raggiunto un ampio accordo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Esprimo soddisfazione per il maturo atteggiamento tenuto dai gruppi, sotto la regia della ministra Cartabia. Ora avanti con i lavori della Commissione Giustizia per poter rispettare i tempi previsti», ha detto Sisto.

«Servire il proprio Paese in momenti così difficili è un grande onore: stiamo cambiando l'Italia e con l'Italia stiamo cambiando l'Europa, consapevoli che l'Europa sta cambiando idea su di noi, non più bella ma in fondo in fondo inaffidabile». Lo afferma Renato Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione, intervenendo alla convention di Forza Italia. «Tutto ciò grazie all'appoggio senza se e senza di Berlusconi ma al governo di Mario Draghi. Stiamo facendo le riforme, è un fatto epocale, vivaddio, che è stato il sogno di tanti politici. Stiamo facendo la riforma della Giustizia, della Pa, della Concorrenza. Ci sono momenti difficili, ma con il Pnrr l'Ue ci ha promosso a pieni voti. Riforme finanziate dalla generosità dell'Europa: è un momento magico».

«Questo non è un governo di coalizione, ma un governo di emergenza nazionale. Ma pensate, come sarebbe stato possibile affrontare la campagna vaccinale con il governo Conte? Saremmo rimasti al bonus monopattini». Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenendo agli Stati generali di Forza Italia, in corso a Roma. «E invece grazie all'intuizione del presidente Berlusconi, del governo di unità nazionale, siamo passati dai bonus alla serietà del generale Figliuolo. Voglio ringraziare i presidenti di Regione, che hanno sofferto più di tutti con i loro territori - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. All'inizio della pandemia sono stati spesso attaccati, e qualcuno immaginava un disegno neocentralista, ma quando lo Stato ha iniziato a fare lo Stato, anche le Regioni hanno fatto bene la propria parte».

Ucraina e Nato

È la ministra Gelmini che parla di Ucraina e colloca Forza Italia sotto l'ombrello Nato. Lo fa citando il Berlusconi che parlò al Congresso degli Stati Uniti, a dire il vero un po' datato (era il 2006). «La Nato deve restare lo strumento per garantire la nostra sicurezza: le nostre capacità di difesa europea devono essere complementari a quelle della Nato. Nato e Comunità Europea devono essere gli strumenti per garantire la sicurezza del mondo globalizzato. Credo che queste parole del presidente siano di straordinaria attualità e rappresentino la stella polare di quello che dobbiamo fare in questo difficile contesto».