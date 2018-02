Giallo sulla salute di Berlusconi: «Sto bene, lunedì riprendo la campagna elettorale»

Giovedì 1 Febbraio 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 10:55

«Sto bene, riprenderò tranquillamente la campagna elettorale, da lunedì in avanti. Sono stati 4 giorni faticosi e soprattutto dolorosi» per gli esclusi dalle liste elettorali. Lo ha dettoai microfoni di«Ho passato 4 giornate impegnative, direi dolorose per la formazione delle liste elettorali. Dolorose per le tante esclusioni che abbiamo dovuto fare, purtroppo, e che francamente mi hanno molto stressato. Però sto bene».«Gli italiani non sceglieranno» di fare «un salto nel vuoto» votando i«ma noi di Fi e del centrodestra». Prosegue l'ex Cav parlando della campagna elettorale.«Il rapporto con gli alleati è solido si basa su battaglie comuni - spiega- sul buon governo di alcune regioni, non è un'alleanza improvvisata. Certo siamo alleati non siamo un partito unico è naturale che ci siano delle differenze, ma abbiamo condiviso un programma comune sul quale siamo tutti impegnati e tutti crediamo».«In questo mio viaggio a Bruxelles ho trovato un'interesse vivo per la situazione del nostro paese ho avuto apprezzamenti per il nostro programma - dice a Radio Radio - I leader europei sono preoccupati per la situazione italiana non per la Lega, ma perché uno dei più importanti paesi Ue può cadere in mano ad una forza politica ribellista e giustizialista come i cinque stelle. Comprendo le loro preoccupazioni ma ho detto loro che gli italiani sono saggi e responsabili e non sceglieranno un salto nel vuoto, ma noi del centrodestra con FI che avrà un ruolo trainante».