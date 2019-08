Mercoledì 7 Agosto 2019, 21:46 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2019 21:57

Ricovero in giornata al San Raffaele a Milano per Silvio Berlusconi per una visita di controllo. A quanto si apprende, ildopo la visita è stato dimesso ed è tornato a casa, ad Arcore . L'ex premier sta bene, riferiscono i suoi più stretti collaboratori.