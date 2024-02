Berlusconi, le ville divise tra i 5 figli: che fine faranno? Pier Silvio vuole Villa Zeffirelli, Marina Villa Campari, a Barbara Macherio, Arcore non si vende

Il patrimonio immobiliare di Berlusconi, gestito dai cinque figli del Cavaliere, ha un certo peso. Anche economico. Tra Sardegna (soprattutto), Brianza, Laghi e Costa Azzurra, tutto raggruppato sotto il cappello societario dell’Immobiliare Idra, solo il conto dell’acqua, per dire, può superare anche il milione all’anno e complessivamente le spese arrivano a un milione al mese. Per questo gli eredi si stanno spartendo il pacchetto decidendo poi come gestirlo, come scrive il Corriere della Sera. Ma che fine faranno le ville e come saranno spartite?

Berlusconi, Villa Zeffirelli andrà a Pier Silvio: la residenza romana di 1.250 metri quadri che fu acquistata dal Cav per 3,75 milioni

Villa Certosa

I cinque figli hanno ereditato un patrimonio immobiliare che vale 5-600 milioni. La parte del leone la fa Villa Certosa, la sontuosa proprietà di Porto Rotondo, 68 vani, parco immenso, valutata 259 milioni nel 2021 dal geometra del Cavaliere ma sul mercato il prezzo potrebbe salire di parecchio. Qui il processo di vendita è già partito con l’incarico alla Dils, una società di servizi immobiliari partecipata anche dai tre fratelli più giovani, Barbara, Eleonora e Luigi.

Il prezzo? Si ipotizza, anche qui, un range tra 300 e 500 milioni. E si candida a essere la più grande compravendita immobiliare residenziale mai fatta in Italia.

Villa Macherio

Villa Visconti di Modrone, detta “Belvedere”, si trova a Macherio, provincia di Monza e Brianza. È stata comprata all'asta nel 1988 dalla Provincia di Milano e ora potrebbe passare a Barbara Berlusconi. È a Macherio che l’ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario, ha vissuto a lungo prima del divorzio.

Villa Gernetto

Villa Gernetto, conosciuta anche come Villa Mellerio o Villa Somaglia, si trova a Gerno, frazione di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. È stata acquistata nel 2007 dalla società Fininvest Sviluppi Immobiliari S.p.A. di Berlusconi, che nell’aprile del 2008 diede il via ai lavori di restauro ad opera dello studio di architettura Studio Magnano & Partners di Macherio. Qui, Berlusconi ha organizzato spesso incontri istituzionali. Era già stata messa sul mercato dall’ex premier ma gli spazi sono talmente ampi che sembra tagliata su misura per una grande istituzione o una fondazione.

La villa di Lampedusa

Villa Due Palme domina la vista a Cala Francese, nell’isola di Lampedusa. Silvio Berlusconi la comprò nella primavera del 2011. Per la «piccola» casa di Lampedusa, Villa Due Palme (250 mq) c’è già l’acquirente, l’economista Gianni Profita che ha sborsato 3 milioni. La villa ha otto posti letto e ampio giardino.

Villa Zeffirelli

Negli ultimi giorni si è saputo poi dell’interesse di Pier Silvio a comprare Villa Grande a Roma sull’Appia Antica, acquistata dal padre Silvio per quasi 4 milioni nel 2001 e poi concessa in comodato d’uso gratuito fino al 2019 al regista e amico Franco Zeffirelli. Dal 2020 era stata il buen retiro romano del Cavaliere dopo Palazzo Grazioli e potrebbe diventarlo in futuro per l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset.

Villa Campari sul Lago Maggiore

Uno dei rifugi preferiti da Berlusconi era Villa Campari sul Lago Maggiore, poco distante dalla casa che fu di Mike Bongiorno: 30 stanze, splendido parco, erba pettinatissima e porticciolo privato. La villa risale alla fine dell’Ottocento e fu fatta costruire dal patriota e senatore risorgimentale Cesare Correnti. In seguito, divenne proprietà dei Campari, la famiglia creatrice del noto bitter. Berlusconi l’acquistò nel 2008. Tanti ricordi degli ultimi 15 anni con il padre avrebbero convinto Marina a candidarsi per questo gioiello della corona, acquistato nel 2008.

Villa San Martino ad Arcore

Fuori dai giochi è Villa San Martino ad Arcore, 3.500 mq, acquistata negli anni Settanta, residenza del fondatore della Fininvest per quasi 50 anni. Anche Pier Silvio per l’anagrafe ha avuto a lungo la residenza lì. Tra l’altro, ha acquistato un immobile con un ampio giardino poco distante. È da ricordare che le ceneri di Silvio Berlusconi sono conservate nel mausoleo del parco della villa, accanto a quelle del padre Luigi, della mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta.