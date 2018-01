Bonus bebè in arrivo: ecco in quanto consiste e a quali famiglie spetta

Lunedì 1 Gennaio 2018, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 21:18

L'ultima Legge di Bilancio rinnova la misura destinata alle famiglie aventiinferiore ai 25mila euro annui.quindi confermato ancora per un altro anno: 80 euro al mese ai bambini nati nel. Il cosiddetto "assegno di natalità", a differenza del 2017, sarà concesso soltanto fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, e non più per 36 mesi.La misura, quindi, non risulta più stabilizzata ma resta il budget totale per il 2018 pari a 185 milioni. L'assegno annuale avrà un importo di 960 euro, da corrispondersi in rate mensili, e verrà concesso a condizione che il nucleo familiare abbia un Isee non superiore ai 25mila euro annui.Se ilscende sotto i 7mila euro annui, invece, l'importo annuale dell'assegno sarà raddoppiato. Si stima che la norma riguarderà circa 280mila famiglienel 2018, il 50% con Isee non superiore a 7mila euro e il 50% con Isee compreso tra 7mila e 25mila euro.