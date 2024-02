Campania, De Luca alla Bit tuona contro l'autonomia: «Faremo le barricate a Roma»

Promuovere la destinazione 'Campania Divina' sui mercati nazionali ed internazionali, puntando sulla qualità dell'offerta turistico-culturale proposta da tutte le province del territorio regionale. Con questo obiettivo la Regione Campania partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2024, inaugurata oggi alla Fiera. La Bit può dare «una spinta importante per la Regione Campania, che ha l'offerta turistica più completa d'Italia - ha osservato il governatore Vincenzo De Luca -. Noi non possiamo avere una dimensione di massa, non siamo l'Emilia o il Veneto, ma la nostra offerta è straordinaria dal punto di vista artistico, ambientale, culturale e anche enogastronomico. Voi conoscete un territorio più bello di quello che può offrire Ischia o la costa Amafiltana? 'Campania divina' è lo slogan perché la Campania è un territorio unico al mondo".

Nello spazio della Regione ci sono circa 100 tra aziende, siti culturali e istituzioni a cui l'assessorato regionale, in collaborazione con l'Agenzia Regionale Turismo Campania, garantisce gli spazi in uno stand di 500 metri quadrati, il cui allestimento ripropone le immagini dei luoghi più rappresentativi del territorio nell'ambientazione di un limoneto.

Presso lo stand della Regione, nel corso della tre giorni di fiera, sono previste conferenze tematiche dedicate alla presentazione dei principali itinerari che caratterizzano l'offerta turistica delle cinque province campane, con focus dedicati alla rete dei borghi, al sistema del turismo sostenibile e destagionalizzato dell'isola di Ischia e delle altre isole e aree marine protette della regione. Sono previste, inoltre, degustazioni con prodotti tipici del patrimonio enogastronomico regionale.

Quindi, sempre alla Bit, De Luca ha tenuto un vero e proprio comizio politico, quasi uno show, molto affollato, e intermezzato anche da applausi del pubblico, contro la riforma dell'autonomia differenziata portata avanti dal governo. Il tutto durante la presentazione dell'offerta turistica della Regione Campania alla fiera. «Certo che faremo le barricate, non ci facciamo prendere in giro da questi squinternati - ha tuonato De Luca - . Il 16 febbraio c'è una manifestazione delle amministrazioni davanti al ministero della Coesione, siamo tutti mobilitati per sbloccare i fondi di sviluppo e coesione bloccati da un anno e mezzo per una posizione di ricatto politico che vogliono fare nei confronti delle Regioni».

«Tutte le motivazioni che stanno dando sono stupidaggini, la verità è che stanno cercando di ricattare il sud e noi non ci faremo ricattare - ha aggiunto -. Saremo lì a manifestare contro il governo e contro il ministro per la Coesione fino a quando non arriveranno le risorse. E il 17 a Napoli faremo una manifestazione con tutto il mondo della cultura e dello spettacolo che è paralizzato da questi irresponsabili». «Faremo le barricate perché il sud ha diritto ad avere le stesse possibilità delle altre regioni», ha concluso.