Marta Fascina, compagna di Berlusconi, positiva al tampone per il Covid

Positiva al Codiv anche Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi dopo Francesca Pascale. La deputata di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l'ex premier ed è in isolamento ad Arcore.

Berlusconi positivo, i figli Barbara e Luigi in isolamento a villa Certosa

Berlusconi positivo al Covid, il contagio forse ​dopo una festa di Barbara a Capri



Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca died è stata anche lei in Sardegna con Berlusconi. Il test naso-faringeo avrebbe dato esito positivo ieri sera ma Fascina sarebbe asintomatica e quindi in isolamento.

Risultato positivo ieri al Covid dopo un tampone al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi ha iniziato il periodo di isolamento previsto in caso di contagio asintomatico. Il Cav è ad Arcore e non rinuncia a lavorare in modalità smart working (come ha sempre fatto durante il lockdown in Francia nella villa della primogenita Marina), tra chiamate sulla piattaforma Zoom, messaggi sociale e collegamenti telefonici con iniziative elettorali di Fi (ieri ha parlato a lungo con le parlamentari di 'Azzurro Donnà e oggi, tra le 17 e le 18, telefonerà alla presentazione dei candidati di Fi in Liguria nella sede di Genova, presente Antonio Tajani.

Stretto il cordone sanitario attorno al presidente di Fi: chi ha avuto contatti con lui ha fatto già il tampone e chi dovrà necessariamente avere contatti sarà sottoposto al test a titolo precauzionale, indosserà la mascherina e rispetterà il distanziamento di un metro. L'intero entourage berlusconiano, raccontano, domani farà un ulteriore controllo.

Ultimo aggiornamento: 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA