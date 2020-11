Manovra, domani Cdm: 400 milioni per i vaccini anti Covid e 2 miliardi in più per l'edilizia sanitaria

Manovra, in arrivo domani un Consiglio dei ministri sul testo della manovra. Così è stato deciso oggi durante la riunione tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione e i responsabili economici delle forze di maggioranza. Il testo, che «è di fatto chiuso», assicurano fonti presenti all'incontro, farà un nuovo passaggio in Cdm, dopo esser stato approvato lo scorso 18 ottobre, solo per un'ulteriore condivisione con l'intero esecutivo. La riunione dovrebbe tenersi nel pomeriggio.

Due miliardi in più nel 2021 per l'edilizia sanitaria. Lo prevede la bozza della Manovra che integra il fondo (ex articolo 20, che arriva così a 32 miliardi) destinato al programma pluriennale di «ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti».

Arrivano 400 milioni per l'acquisto «dei vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19». È quanto si legge nella bozza aggiornata della manovra, che istituisce un apposito fondo al ministero della Salute.

Proroga fino a marzo della possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato senza causali. Lo prevede la bozza della manovra, in deroga alle norme del decreto Dignità. Prolunga al 2021 anche la possibilità di mettere in campo contratti di espansione, estendendolo alle aziende con almeno 500 dipendenti (attualmente hanno accesso solo le imprese sopra i 1000 occupati).

Spuntano anche la trasformazione dell'Istituto Luce da Srl in S.p.a. con 10 milioni di aumento di capitale da parte del Mef e l'autorizzazione all'Enac a bandire concorsi per 378 assunzioni tra dirigenti, tecnici e ispettori di volo nei prossimi due anni tra le norme inserite nella nuova bozza della manovra. Novità anche per Campione d'Italia, per mantenere inalterato il livello della tassazione. Arriveranno anche 10 milioni in più all'Agea (dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per far fronte all'emergenza Covid e 6 milioni in più al ministero dell'Interno per «il funzionamento delle strutture centrali e periferiche».

La gara per le concessioni del Bingo viene rinviata da marzo 2021 a marzo 2023 causa Covid. Lo prevede la bozza aggiornata della manovra per consentire, spiega la relazione illustrativa «agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni». Per i canoni non versati nel 2020 gli operatori potranno pagare in 18 rate a partire da luglio prossimo. Per il 2021 si potranno versare 2.800 euro per i primi sei mesi mentre la differenza si potrà saldare sempre in 18 rate a partire da luglio. Novità anche per l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che potrà continuare a istituire fino a 3 vicedirettori ma «solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, per garantire un più efficace svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente».

