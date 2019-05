Giovedì 9 Maggio 2019, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 17:53

ROMA L’allarme è scattato dentro Forza Italia quando ieri mattina sono arrivati a Roma manifesti e volontini della campagna elettorale con i nomi dei candidati azzurri, ma senza quello di Silvio Berlusconi. Come dire che nel partito azzurro ognuno fa la campagna elettorale ma stavolta senza il nome del Cavaliere nei manifesti e nei volantini. Dalla Calabria e dalla Campania i segnali più pesanti, ma anche in altre regioni del centro nord sono in molto che hanno ‘scaricato’ l’ex presidente del Consiglio cancellandone il nome.Consapevole di ciò, o più probabilmente per pure coincidenza, alla Camera il leghista ed ex ministro dell’Interno Roberto Maroni ha lanciato un allarme: «Io stimo Berlusconi, ma non ero d'accordo sulla sua candidatura alle europee, l'ho sempre detto. In Forza Italia c'è persino qualcuno che dice che Berlusconi rischia di non essere eletto... Io gli auguro ogni bene e di essere eletto, e spero che io suo partito faccia un buon risultato, perché sono sicuro che lo spazio elettorale per Forza Italia c'è», insiste Maroni.