Il premier Conte in corsa per una cattedra all’università La Sapienza: «Non parteciperò»

«Gli impegni istituzionali mi impongono di riconsiderare questa domanda» di «trasferimento» alla Sapienza. Il premier Giuseppe Conte chiude così la vicenda sollevata dal sito Politico.ue che ha rivelato come i

Giovedì 6 Settembre 2018, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 20:18

l primo ministro fosse «nella rosa dei candidati per una prestigiosa cattedra universitaria». In ballo, un posto all’universitàdi Roma per la cattedra dilasciata libera dal professore Guido Alpa. La domanda risalirebbe a febbraio ma al primo agosto, sempre secondo il sito, i documenti sono stati analizzati dalla Commissione insieme a quello di due altri candidati alla cattedra.Immediata la reazione delle opposizioni: «Un premier a mezzo servizio che tratta il governo del paese come un dopolavoro. Conte concorre per una cattedra universitaria in conflitto di interessi?». È il tweet della deputata del Pd Alessia Morani, rilanciato anche da Matteo Renzi.