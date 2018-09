Chi è David Ermini, l'avvocato renziano ex compagno di Sarri

Renziano doc, deputato del Pd per due legislature, responsabile giustizia del Partito, David Ermini, nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, è nato a Figline Valdarno nel 1959. Si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Firenze, con una tesi in diritto pubblico.



Avvocato penalista con patrocinio in Cassazione ha sempre esercitato la professione forense, fin dall'abilitazione conseguita nel 1993. Ha svolto funzioni di vicepretore onorario e di giudice sportivo preso la Figc giovanile.



È stato consigliere comunale a Figline Valdarno tra il 1980 ed il 1985 e tra il 2001 e il 2006; capogruppo della Margherita in Provincia a Firenze durante la presidenza di Matteo Renzi tra il 2004 e il 2009 e presidente del Consiglio provinciale di Firenze tra il 2009 e il 2013, quando viene eletto per la prima volta in Parlamento. Elezione confermata nel 2018, ma di breve durata perché a luglio è stato scelto tra gli 8 laici del Csm, e si è dimesso da deputato lo scorso 24 settembre.



Una curiosità: David Ermini, alle elementari, era compagno di banco di Maurizio Sarri, il futuro allenatore di Napoli e Chelsea.

Giovedì 27 Settembre 2018, 14:43 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 19:16

