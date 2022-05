De Mita: aperta la camera ardente, oggi alle 18.30 i funerali con Mattarella

Sono state riaperte le porte della villa di Nusco dove è stata allestita, nel salone al primo piano in via Piano, la camera ardente per Ciriaco de Mita, l'ex premier e leader democristiano scomparso ieri a 94 anni in una struttura sanitaria privata di Avellino.

Sarà una lunga giornata di addio che si concluderà alle 18:30 con il rito funebre che sarà celebrato nella Cattedrale di Sant'Amato alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Il Presidente della Repubblica, in giornata impegnato a Napoli per la visita del presidente algerino Tebboune, atterrerà in elicottero sul campo sportivo di Nusco, che dista poche centinaia di metri dall'abitazione della famiglia De Mita.

Dalla tarda mattinata di ieri è intanto cominciata una vera e propria processione per rendere omaggio al leader politico. Ieri aveva reso omaggio alla salma anche il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, arrivato di buon mattino ad Avellino presso la casa di cura «Villa dei Pini» dove De Mita è spirato alle 6:40 «con grande serenità» come hanno riferito i sanitari che gli erano vicini nel momento del decesso. Soprattutto la zona intorno all'abitazione di De Mita è presidiata da polizia e carabinieri, presenti anche personale della Protezione Civile e personale sanitario del 118.