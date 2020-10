Di Battista: «M5S debole come l'Udeur, buono per la gestione di poltrone e carriere». Mastella replica: «Vaffa»

«M5S debole come l'Udeur, buono per la gestione di poltrone e carriere». Alessandro Di Battista lo sottolinea in una anticipazione dell'intervista che andrà in onda questa sera su Piazzapulita, su La7, e pubblicata sul profilo twitter del programma: «Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto».

"Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'UDEUR buono forse più per la gestione di poltrone..." Parla Alessandro #DiBattista. Stasera a #Piazzapulita (21.15, La7) l'intervista esclusiva di @salvaperiodico. pic.twitter.com/ca6o4dF7rE — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) October 1, 2020

Di Battista evoca lo strappo

Dopo giorni di silenzio torna in tricea il «dissidente numero uno» del Movimento, Alessandro Di Battista. Lo fa in un'intervista tv in primetime, nella quale mette nero su bianco uno strappo che, chissà, potrebbe anche tramutarsi in divorzio. Ed è uno strappo che accresce il livello di caos in terno in un M5S dove resta nel mirino la piattaforma Rousseau e dove cersce l'ipotesi di una «segreteria a tempo» che traghetti i pentastellati verso gli Stati Generali. Congresso che, a quel punto, potrebbe perfino slittare all'inizio del 2021.

Mastella replica: «Vaffa...»

Clemente Mastella subito gli replica usando una parola chiave del primo Movimento: «A lui replico allo stesso modo di come i grillini, egli compreso, si esercitavano con il famoso 'vaffà e in quel 'vaffà c'ero anche io. Oggi gli replico scegliendo lo stesso termine; 'Caro Di Battista, vaffa...' .

Stati generali

Vito Crimi, in queste ore, sta ultimando le sue decisioni. L'ipotesi potrebbe essere quella di un »mix« tra lo scenario 2 e lo scenario 3 presentato dal capo politico in congiunta: gli Stati generali si faranno, come chiesto da tutti a gran voce ma, prima, serve un comitato che traghetti il Movimento nella tempesta. C'è una controindicazione, tuttavia: nessuno, tra i big, ma anche tra molti parlamentari, di questo comitato vuole far parte ben sapendo della patata bollente che si ritroverebbe tra le mani. In teoria del comitato potrebbero farne parti i diversi rapresentanti dell'attivismo M5S: dai consiglieri comunali e regionali agli eurodeputati fino, ovviamente, ai parlamentari. Resterebbero esclusi invece i membri del governo. Il tema è che Crimi è costretto a far presto. Perché il M5S rischia l'implosione. E, nel caos, torna ad alzarsi la voce di Di Battista. L'ex deputato prima puntualizza il »no« del Movimento al Mes -» deve resistere, il Pd lo vuole per spaccarci«, afferma - e poi in tv denuncia »l'indebolimento« del Movimento e il rischio un partito »buono forse per la gestione delle poltrone«. »Non è quello per cui ho combattuto«, scandisce il Dibba, quasi evocando l'addio. Nelle stesse ore è la piattaforma Rousseau a tornare a contrattaccare nei confronti di chi la vorrebbe senza poteri decisionali. L'ultimo episodio è la cancellazione di ogni riferimento a Rousseau nella bozza dello statuto del gruppo della Camera. »Molti pensano che Rousseau sia uno strumento. Non è così. È l'ecosistema, l'ecologia del M5S«, replica l'associazione presideuta da Davide Casaleggio in una nota in cui denuncia la creazione di una »finta piattaforma«, dal nome Open Rousseau. » È stata creata da uno sviluppatore sospeso dal Collegio dei Probiviri ma non può sostituirci. Rousseau è stata sviluppata tenendo inconsiderazione le specifiche esigenze del M5S, arrivando a contare ben 22 funzionalità«, spiega l'associazione milanese.



Ultimo aggiornamento: 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA