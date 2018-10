Condono, Garavaglia: ma quale manina, lo sapevano tutti. Ipotesi Consiglio ministri bis

Ma quale manina,

il testo lo conoscevano tutti

Garavaglia, sottosegretario all'Economia della Lega, a chi gli chiede chi fosse a conoscenza delle norme del decreto fiscale contestate da Luigi Di Maio, che ha denunciato l'esistenza di una bozza in circolazione diversa da quella concordata. E quando gli viene domandato se anche il vicepremier M5S fosse a conoscenza dell'ormai famoso articolo 9 che trasforma la pace fiscale in un



Fonti di governo del Movimento 5 Stelle intanto ipotizzano un «Consiglio dei ministri bis» domani, per esaminare per la seconda volta il testo del decreto fiscale.

Giovedì 18 Ottobre 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 14:40

