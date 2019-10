Un incontro fuori programma per chiarire a quattr'occhi le polemiche di questi ultimi giorni: il faccia a faccia è avvenuto a Palazzo Chigi questa mattina, a quanto si apprende, tra il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio , per fare il punto sulla manovra. Il vertice di maggioranza è previsto per le ore 17.