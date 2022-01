Diretta elezioni presidente della Repubblica, secondo giorno di votazioni: orari e quorum, il programma

Riprenderà oggi alle 15 la seduta della chiama, per il secondo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Come già ieri, anche nella giornata odierna i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti Covid a Montecitorio.

Diretta

Si inizierà dlle 15,03 alle 15,11 con i sei 6 deputati che per motivi di salute hanno chiesto di votare per primi, 6 senatori a vita e senatori da Abbate a Campari (n.59); 15.12-15.19: senatori da Candiani a Di Micco (n.50); 15.20-15.27: senatori da Di Nicola a Iori (n.50); 15.28- 15.35: senatori da Iwobi a Mollame (n.50); 15.36 - 15.43: senatori da Montani a Quarto (n.50); 15.44-15.51: senatori da Rampi a Unterberger (n.50); 15.52-15.54: senatori da Urraro a Zuliani (n.14).

La seconda chiama

Seguirà la seconda chiama, la cui durata è stimata dalle ore 15.55 alle ore 15.58. A seguire, ci sarà la chiama dei deputati: 15.59-16.06: deputati da Acunzo a Berti (n.50); 16.07-16.14: deputati da Bianchi a Caparvi (n.49); 16.15-16.22: deputati da Capitanio a Cominardi (n.50); 16.23-16.30: deputati da Conte a Di Giorgi (n.50); 16.31-16.38: deputati da Di Lauro a Fraccaro (n.50); 16.39-16.46: deputati da Fragomeli a Grippa (n.50); 16.47-16.53: deputati da Gubitosa a Manca (n.50); 16.54-17.01: deputati da Mancini a Muroni (n.50); 17.02-17.09: deputati da Musella a Piccoli Nardelli (n.50); 17.10-17.17: deputati da Piccolo a Ruggiero (n.50); 17.18-17.25: deputati da Ruocco a Sportiello (n.51); 17.26-17.33: deputati da Squeri a Vianello (n.50); 17.34-17.37: deputati da Vietina a Zucconi (n.24). Seguirà la seconda chiama, la cui durata è stimata dalle ore 17.38 alle ore 17.43. Per finire, la chiama dei delegati regionali: 17.44-17.52: 58 delegati regionali. Seguirà la seconda chiama.

Il quorum

Oggi il quorum, come ieri, è dei 2/3 per far scattare l'elezione del presidente della Repubblica è di 673 voti (i 2/3 dei componenti del Parlamento in seduta integrato dai delegati delle regioni). Il successore di Fasano, deceduto nei giorni scorsi, nel seggio a Montecitorio verrà proclamato alle 12. A Fasano subentra nel seggio a Montecitorio Maria Rosa (detta Rossella) Sessa, prima dei non eletti alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia alle elezioni del 2018 e considerata vicina a Mara Carfagna.