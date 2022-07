Elezioni, Salvini: «Lega affidabile per tutti». Renzi: stop veto Pd? Forse hanno fatto due conti

Verso le elezioni politiche, la diretta di oggi: cosa succede?

Le dichiarazioni del leader del Pd, Enrico Letta, sull'assenza di veti per eventuali alleanze con Matteo Renzi? «Il Pd in queste settimane diceva “Renzi ci fa perdere voti, non lo vogliamo”, evidentemente hanno fatto due conti e hanno cambiato idea. Dopodiché siamo in una situazione gravissima», dunque «prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo». Così Matteo Renzi, ospite di Agorà. «Meloni va sconfitta sui contenuti, non sui fantasmi».

«Io sono un alleato affidabile per gli italiani, per la Meloni, per Berlusconi. La Lega guida tre quarti delle regioni italiane, più affidabili di così...». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Radio24. «Fesserie, sono fesserie. Io ho lavorato e lavoro per la pace, contro una guerra che sta provocando morti e problemi economici per tutti». «La politica internazionale prescinde dai governi», noi siamo europeisti e atlantisti ma questo «non significa non voler buoni rapporti con Putin. La guerra prima o poi finirà e chi ha sbagliato pagherà».

«Giorgia Meloni, come Matteo Salvini, come tanti esponenti di Forza Italia e degli altri partiti della coalizione ha tutte le carte in regola e l'autorevolezza per guidare un governo di alto profilo, credibile nel mondo, saldamente legato all'Europa e all'Occidente. Di tutto questo è garanzia la nostra stessa presenza». Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un'intervista al Quotidiano Nazionale. Il Cavaliere si dice soddisfatto dal vertice di ieri, «prima di tutto perché esce un centrodestra unito - rimarca - non sui posti ma sulle idee, sul programma, sui progetti per l'Italia e anche, ma questo è secondario, sui criteri per indicare il candidato premier. Abbiamo ancora molto lavoro da fare ma i presupposti sono ottimi». Quanto a Draghi, «se non lo stimassi non lo avrei collocato io, superando notevoli resistenze in Italia e in Europa, prima alla guida di Bankitalia e poi della Bce, e non l'avrei indicato per primo alla guida del governo di unità nazionale che è stato una nostra idea», rivendica.

«Il M5S era un Movimento che io avevo contribuito a costruire, a fondare, ma non lo è più, ormai è il partito di Conte in cui si litiga interamente e si decide in pochi». Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, ospite di Morning news, su Canale 5. «Io me ne sono andato dal M5S - aggiunge - che non è più il M5S, ci tengo a dirlo, perché stava mettendo in discussione le grandi alleanze storiche del nostro Paese».

SALVINI E LA RUSSIA - «Le ombre russe sulla crisi governo? Sono questioni molto preoccupanti», «noi chiediamo spiegazioni, le chiedo io a Salvini: deve spiegare che rapporti ha con la Russia». Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine della assemblea Coldiretti. Di Maio ha parlato di un «allarme che deve essere massimo» e di una «attenzione» da prestare alle «influenze russe sulla campagna elettorale. A me sembra che la linea della destra italiana sia molto schiacciata su quella di Salvini», ha aggiunto.