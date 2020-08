Elezioni comunali, Di Maio guarda avanti: «Patto M5S-Pd per i sindaci di Milano e Napoli»

Attualmente «non governiamo in nessuna Regione e abbiamo l'1 per cento dei sindaci. Ma io voglio favorire la nascita di una generazione di amministratori del M5S che sappiano governare anche in coalizione, e allora serve un tavolo nazionale con il Pd per ragionare sulle Comunali del 2021». Lo dice Luigi Di Maio in un'intervista al fatto Quotidiano. «Si sono stretti diversi accordi a livello comunale. Io ho lavorato sul mio territorio, ed è arrivata a un'intesa a Pomigliano d'Arco (la cittadina dove Di Maio è cresciuto, ndr) - spiega il ministro degli Esteri - In Puglia e nelle Marche i territori hanno dato una indicazione diversa, che va rispettata, e dico fin d'adesso che farò campagna per i nostri candidati».



Per trovare accordi «bisognava muoversi prima, ma se non c'è un coordinamento nazionale è difficile». Andavano proposti «candidati 5Stelle sostenuti dagli altri, e candidati degli altri sostenuti da noi». Di Maio assicura che la sua non è una critica a Crimi: «Vito ha fatto l'impossibile e il ragionamento riguarda anche me. Anche io da capo politico, quando pensavo a questa tornata di Regionali e amministrative, non vedevo le condizioni sui territori per accordi». Tuttavia il M5S «deve crescere.». Di Maio non pensa che a Roma e Torino«debbano fare un passo indietro, e non mi pare che ci sia una folla di candidati eccelsi pronti a sostituirle. Le persone e le loro capacità contano». Il M5S deve mantenere la propria autonomia «al di fuori delle coalizioni tradizionali. Ma c'è una generazione di eletti che ci chiede di fare accordi sui territori, e ci sono sindaci che vanno appoggiati». Il modello di governo nazionale «va replicato dove è possibile a livello locale». Non sono possibili invece accordi con il centrodestra: «Matteo Salvini, con cui non parlo dall'anno scorso, ha dimostrato di non essere serio. Basta guardare la sua campagna elettorale, dove viola tutte le regole anti-Covid».