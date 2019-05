Voto per l'Europa, il Sud dimenticato: i big della politica snobbano il Mezzogiorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 07:00

Non è un caso. Non lo è affatto. Perché vista la rimozione del tema Mezzogiorno dall'azione del governo e la scarsa centralità della questione meridionale nella campagna elettorale per le Europee, risulta quasi ovvio e naturale che nessuno dei leader chiuderà stasera il tour dei comizi in una città del Sud. Come se questo pezzo d'Italia non esistesse. Ecco allora Matteo Salvini che conclude il suo giro per le piazze italiane a Piacenza (ma salta altre tappe in Emilia temendo contestazioni), a riprova del suo pallino che è quello di espugnare l'Emilia rossa sia domenica sia alle regionali dopo l'estate. Luigi Di Maio non punta sul Sud, forse anche perché si sente più sicuro laggiù rispetto al Centro dove deve recuperare o rispetto al Nord dove deve dimostrare che il grillismo esiste anche se non si vede più e alle ultime elezioni amministrative ha raggranellato pochissimi voti. Insomma chiude la campagna elettorale a Roma il capo M5S. Rinunciando ad andare a sventolare nel Mezzogiorno il reddito di cittadinanza - forse perché si aspettava di più propagandisticamente parlando da questa misura assistenziale pensata per il Sud e penalizzante per una terra che ha bisogno di lavoro? - ed evitando magari anche contestazioni in una terra che è stata granaio di voti grillini il 4 marzo 2018 ma poi, vicenda Tap, la retromarcia sull'Ilva e via dicendo, ha mostrato segni forti di disaffezione. Come nel voto in Abruzzo e in Molise, anche se in alcune città siciliane alle ultimissime amministrative i pentastellati sono andati benino.