Governo, Di Maio: «Non escludo che Lega voglia sfiduciare Conte»

Sulla questione della normativa sul reato di abuso d'ufficio, spiega Di Maio, se lo chiede «il segretario di un partito che ha un governatore indagato per abuso di ufficio penso a una abolizione ad partitum. Io voglio affrontare questo tema ma non per abolire il reato, ma per migliorarlo».



«Il nostro governo si è formato grazie al rapporto tra me, Conte e Salvini. C'è ancora tanto da fare in Italia, diamoci da fare però con ragionevolezza - aggiunge Di Maio - Io ho il dovere di farli ragionare perché in alcuni casi cominciano a non ragionare più come sull'autonomia».

«Non escludo che la Lega stia affrontando queste elezioni per sfiduciare Conte , se lo dice Giorgetti allora può essere». Lo ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta, parlando di un eventuale rimpasto. «Se vogliamo parlare di poltrone si è sbagliato Movimento. Dico alla Lega di parlare meno di poltrone e di pensare più al Paese».