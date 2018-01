Pd, tensione sulle liste: minoranza insoddisfatta. Slitta la presentazione della Boschi a Bolzano

Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle politiche. Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di questa notte e fino alle quattro del mattino, a quanto si apprende, è andato avanti il lavoro al Nazareno. Ma la trattativa è tuttora in corso, perché la proposta della segreteria è stata giudicata «insufficiente» dalla minoranza. La proposta prevederebbe, a quanto si apprende, attorno ai 15 seggi sicuri per l'area Orlando e tra i 6 e i 7 per la componente di Emiliano.



Malessere emerge tra gli orlandiani: la proposta del segretario viene giudicata «non accettabile sul piano dei numeri, della distribuzione territoriale e per il tentativo di scegliere anche i nomi all'interno dell'area Orlando». I numeri prospettati da Renzi, secondo gli esponenti della minoranza, non rispecchierebbero gli equilibri congressuali. Ma dalla maggioranza del partito si fa notare che un 'sacrificiò nelle candidature sarà richiesto a tutti, dal momento che la pattuglia parlamentare del Pd è destinata ad assottigliarsi rispetto a questa legislatura. Di primo mattino è ripreso il lavoro sulle liste al Nazareno e nuovi contatti sono previsti con la minoranza e gli alleati della coalizione. La direzione convocata per dare il necessario via libera alle liste è intanto slittata dal mattino alle 16.



Al momento è saltata la presentazione della candidatura di Elena Maria Boschi a Bolzano. L'arrivo della sottosegretaria nel capoluogo altoatesino in un primo momento era atteso per questo pomeriggio ma la Boschi a questo punto potrebbe venire a Bolzano solo lunedì prossimo.



Sarà con ogni probabilità Riccardo Magi, il segretario dei Radicali, il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio 10 di Roma. Dunque non potrà essere Roberto Giachetti a correre in quel territorio per l' uninominale. Lo spiegano fonti Dem, dopo che il vicepresidente della Camera ha annunciato di voler rinunciare a un posto sicuro nel listino proporzionale e voler correre solo all'uninominale. Giachetti ha detto di volersi battere nel collegio 10 di Roma, dove la vittoria non sarebbe scontata. Ma lì, spiegano fonti Dem, si sarebbe già raggiunto l'accordo per la candidatura di Magi.

Venerdì 26 Gennaio 2018, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 12:51

