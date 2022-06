Elezioni 2022, Salvini gioca in difesa: «Il leader dell’alleanza si decide alle Politiche»

Che tegola. Talmente dura che Matteo Salvini, a un certo punto, nella conferenza stampa a via Bellerio che cerca di non diventare una valle di lacrime ma non è facile esibire sorrisi impossibili, sembra quasi sfinito dopo aver appreso al telefono l’ennesima cattiva notizia: «Stiamo perdendo a Lodi...». Dove poi la candidata sindaca leghista, Sara Casanova, perderà. E però tra i motivi di soddisfazione Matteo cita Ponza: «In quest’isola il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati