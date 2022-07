Enrico Letta: «Italia tradita, con un governo di destra a rischio sostegno a Kiev»

«Credo che sia stata una vergogna, l'Italia è stata tradita perché quei partiti che hanno deciso di non votare la fiducia al governo lo hanno fatto soltanto per interessi egoistici». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in un'intervista alla Bbc, commentando la crisi politica che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi. Con il M5s «evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente lascia un segno e difficilmente sarà ricomposto, il gesto di ieri e quello accaduto in questi giorni è sostanza, non è un fatto semplice di forma», ha dichiarato Letta al Tg3.

«Il governo Draghi ha fatto bene durante la crisi in Ucraina, sin dall'inizio l'Italia ha preso una posizione, che il mio partito ha sostenuto con forza, pro-Ucraina e contro Putin. Spero che l'Italia continuerà in quella direzione, ma non è sicuro che andrà così» nel caso di un governo di centrodestra. Ha aggiunto il segretario del Pd ricordando che «alcuni partiti nella coalizione che appoggiava Draghi hanno avuto un approccio diverso sul tema delle sanzioni e sulle armi». In ogni caso, «combatterò per evitare» che questo accada, ha aggiunto Letta.

«Gli italiani non volevano quello è accaduto ieri, non volevano la caduta del governo. E sono sicuro che puniranno i partiti che lo hanno fatto cadere». Ha aggiunto Letta nell'intervista rilasciata alla Bbc. Rispondendo alla possibilità che si replichi un governo di unità nazionale anche nella prossima legislatura, il segretario del Pad ha detto: «Con il sistema elettorale attuale dopo il voto ci sarà una nuova maggioranza, di centrodestra o di centrosinistra, non credo che l'esito delle urne porterà ad un altro governo di unità nazionale».