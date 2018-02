Elezioni, Renzi sfrattato a Firenze dalla fiera della cioccolata

Non bastavano i sondaggi non proprio promettenti. Ora contro Matteo Renzi ci si mette anche la cioccolata. Meglio: la fiera del cioccolato artigianale che si svolge a Firenze dal 2 all11 marzo. Il segretario del Pd aveva annunciato l'intenzione di voler chiudere la sua campagna elettorale a piazza Santissima Annunziata il 2 marzo. Salvo poi scoprire che la piazza è già occupata dalla manifestazione dedicata ai golosi.



A dare il "triste annuncio" è stato Renzi in persona: «Nei giorni scorsi ho annunciato formalmente che saremo andati in piazza Santissima Annunziata» a chiudere la campagna elettorale a Firenze, «poi siamo andati in Comune a chiedere la piazza e abbiamo scoperto che lì si tiene già la fiera del cioccolato. Un in bocca al lupo alla fiera del cioccolato, verificheremo in quale altra piazza fare la nostra iniziativa». Insomma, il segretario dem è stato sfrattato dalla cioccolata.

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA