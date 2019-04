Pil, Salvini: ora avanti con la flat tax. Di Maio: ora aumentiamo i salari

Martedì 30 Aprile 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I dati positivi sul pil, sul lavoro e sulla ripresa economica impongono al governo una doverosa e sostanziale riduzione delle tasse. È obbligatorio realizzare al più presto la flat tax per imprese, lavoratori e famiglie, come da contratto di governo, senza dubbi o ritardi». Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Aumenta il lavoro, sorpattutto per i givoani. Col superamento della legge Fornero e il taglio delle tasse e della burocrazia a cui stiamo lavorando, contiamo su risultati ancora migliori», aggiunge Salvini.LEGGI ANCHE Pil +0,2, Italia fuori dalla recessione LEGGI ANCHE La disoccupazione scende al 10,2% «Domani potremo festeggiare il primo maggio con dati positivi: l'Istat ci dice che l'Italia è fuori dalla recessione con +0,2%», afferma il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio. «Andiamo avanti come un treno verso il cambiamento», aggiunge. «Il lavoro è ripartito, dopo anni l'occupazione torna a crescere, come i contratti stabili e scende la disoccupazione giovanile. I dati certificati dall'Istat sono un primo importante risultato. Continuiamo così. Ora il salario minimo e aumento degli stipendi degli italiani», prosegue il vicepremier.«Occupazione ai massimi da aprile 2008, disoccupazione generale giù di 0,4 punti, quella giovanile ai minimi dal 2011. Non basta, certo, ma stiamo cambiando il mondo del lavoro: la crescita dei posti stabili lo dimostra. Anche il dato sul Pil ci dice che il Paese riparte». Così il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli.«Accogliamo favorevolmente i dati Istat sull'occupazione che evidenziano l'andamento positivo del mercato del lavoro e dell'economia reale, e sono il frutto delle azioni che abbiamo intrapreso fin dai primi mesi di Governo. Sono certa che, grazie al grande lavoro avviato dal Ministro Luigi Di Maio, si avranno ulteriori miglioramenti quando le politiche attive messe in campo, che non hanno ancora prodotto i loro effetti, lo faranno». Così il viceministro all'Economia, Laura Castelli. «La stabilità - sottolinea Castelli in una nota - ha fatto ripartire l'occupazione, il lavoro a tempo indeterminato aumenta in modo costante da ottobre 2018. La disoccupazione giovanile, in calo, registra i dati migliori dal 2011. Proseguiamo sulla strada intrapresa, che si dimostra essere quella corretta, pensando sempre di più ai giovani». «La concretezza dell'azione di governo dimostra i suoi buoni risultati. Il decreto crescita sarà l'occasione per rinforzare e stabilizzare il percorso avviato»aggiunge poi Castelli, commentando i dati Istat sul pil.