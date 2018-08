Genova, Di Maio torna all'attacco di Autostrade: «Lo Stato non accetta elemosine»

Luigi Di Maio torna all'attacco di Autostrade dopo l'annuncio della società, intenzionata a formire mezzo miliardo per Genova e le vittime del crollo del Ponte Morandi. «Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto». Lo scrive in un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.LEGGI ANCHE Autostrade: «In otto mesi nuovo ponte in acciaio. Mezzo miliardo per l'emergenza, chiediamo scusa a Genova»​ «L'unica strada che il Governo seguirà - conferma il ministro - è quella di andare avanti con la procedura di revoca. Le loro scuse servono a poco e non vi è modo di alleviare le sofferenze di una città distrutta dal dolore». «Oggi - conclude - abbiamo fatto una promessa ai familiari delle vittime e a tutti i cittadini rimasti coinvolti nella tragedia di Genova e la onoreremo andando fino in fondo».