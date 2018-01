Gentiloni accoglie Macron alla Domus Aurea

Giovedì 11 Gennaio 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2018 11:33

La pioggia ha dato un tiepida tregua per l'arrivo di Emmanuel Macron alla Domus Aurea. Sullo sfondo del Colosseo, in un colle Oppio blindato, hanno dato il benvenuto al Capo dell'Eliseo il premier Paolo Gentiloni e il ministro della Cultura Dario Franceschini.Per il tour privato di Macron nella reggia di Nerone, lo staff al completo del parco archeologico del Colosseo, a partire dalla direttrice Alfonsina Russo. Puntuale, come prevede l'agenda della giornata, stretta di mano da cerimoniale alle 10,40. Saluto alla stampa internazionale assiepata lungo il cordone di transenne, e l'ingresso del monumento. Per il presidente francese, visita accompagnata da una guida madrelingua. Sorridente, affabile, Macron in cappotto blu scuro, si è concesso una manciata di secondi per gli obiettivi e telecamere, per poi tuffarsi nel monumento sotterraneo.A una domanda dei giornalisti se gli piacesse Roma, il premier francese ha risposto «beaucoup» («molto»). Dopo la visita alla Domus Aurea, Macron si sposterà a Palazzo Chigi.