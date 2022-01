Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia compie 45 anni: «L'età avanza ma la determinazione non diminuisce»

Ricorrenza speciale per Giorgia Meloni. Oggi la presidente di Fratelli d'Italia festeggia il suo 45° compleanno. Su Instagram posta una foto in cui sorride: «L'età avanza ma la determinazione non diminuisce».

«Grazie di cuore per ciascun messaggio di auguri. Siete la mia carica! 😘» continua nella didascalia la Meloni.

Classe 1977, romana e madre della piccola Ginevra, la Meloni è stata eletta nell'aprile del 2006 alla Camera dei Deputati nella lista di Alleanza Nazionale. Pochi giorni dopo viene eletta Vicepresidente dell'aula di Montecitorio.

Nel 2008, in occasione delle elezioni per la XVI legislatura, diviene parlamentare per la seconda volta. L'8 maggio dello stesso anno riceve dal premier Silvio Berlusconi l'incarico di ministro per le Politiche Giovanili, ministero che successivamente lei rinomina in Ministero della Gioventù. A 31 anni, Giorgia Meloni è il ministro più giovane della storia della Repubblica Italiana. Leader di "Giovane Italia", organizzazione giovanile del partito Pdl (Popolo della Libertà).

Crea assieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa il nuovo movimento politico di centrodestra "Fratelli d'Italia". Da Presidente di Fratelli d'Italia dà una svolta al partito, alleandosi con la Lega Nord di Matteo Salvini.