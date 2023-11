Ddl violenza sulle donne, accordo Schlein-Meloni su corsi nelle scuole. L'Aula del Senato semideserta in mattinata

Violenza sulle donne, giornata intensa nei palazzi della politica. Grandi polemiche stamani per le foto dell'Aula di Palazzo Madama semideserta. Quasi vuoti sia gli scranni cdella maggioranza che quelli dell'opposizione per una polemica che è subito divampata sui social network. Ai banchi del governo figurava solo la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Di diverso tenore la telefonata tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein che hanno parlato di vari argomenti, tra cui la violenza di genere. Sancito anche un accordo che prevede corsi e formazione nelle scuole.

L’aula del Senato mentre si discute della legge “disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” pic.twitter.com/69OLgnLZt2 — Susanna Camusso (@SusannaCamusso) November 22, 2023

Giulia Cecchettin, le ultime ore. La commessa di Marghera: «La sera in cui è morta era in negozio»

L'aula semivuota, la denuncia sui social

Presenze numerose solo nella tribuna riservata agli ospiti dalla quale assiste ai lavori una scolaresca di Colle val d'Elsa.

Accordo Schlein-Meloni sui corsi nelle scuole

L'interlocuzione tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein per contrastare il dilagare della violenza alle donne si sarebbe concretizzata sostanzialmente in due ordini del giorno che sono stati approvati dall'Aula del Senato, dopo essere stati riformulati. Con gli ordini del giorno, presentati dal Pd al ddl del governo contro la violenza alle donne, si impegna il governo a mettere in campo «disegni di legge» che intervengano «sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare l'iter parlamentare in tempi rapidi». Nella versione originaria dell'odg, il Pd aveva scritto entro «il 31 gennaio 2024», ma poi, nella riformulazione è passata la dicitura «tempi rapidi». E in questi nuovi disegni di legge che si vogliono mettere in campo dovrebbero venire inseriti anche i corsi da fare nelle scuole per educare al rispetto della parità di genere. L'altro ordine del giorno del Pd, a prima firma Alfredo Bazoli, che è passato in Aula, impegna il Governo a «garantire un'apposita azione di formazione, aggiornamento e qualificazione con natura continua e permanente del personale che può entrare in contatto con le vittime (Polizia e Carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale sociosanitario, insegnanti e Polizia municipale)». «È la prima volta - si spiega nel Pd - che la maggioranza accetta il principio di mettere a punto dei nuovi provvedimenti in cui far rientrare anche i corsi nelle scuole, e di finanziare corsi di formazione per operatori specializzati. E questo è davvero un bel segnale per una battaglia» bypartisan contro la piaga dei femminicidi.

Giulia Cicchettin, quali sono i tempi per l'estradizione di Filippo Turetta?​

Ministro Roccella presenta il ddl

«È una bella pagina scritta insieme, in uno spirito di condivisione e leale collaborazione, a iniziare dai ministri che hanno firmato con me il ddl. Questa legge introduce misure che possono fare differenza tra la vita e la morte. Sui femminicidi c'è una vera condivisione». Lo ha detto il ministro per le pari opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella, intevenendo in Aula in Senato. «Dobbiamo - aggiunge - proseguire con questo metodo, abbiamo tenuto conto di chi sul tema aveva maturato esperienza, dall'esperienza della scorsa commissione sul femminicidio». «Oggi con i ministri interessato abbiamo presentato i progetti presentati per la scuola, per l'informazione nelle scuole», ha ricordato Roccella. «Quello di oggi -assicura- è un primno passo, importante, ringrazio ancora tutti».

Meloni arriva a Berlino per il vertice Italia-Germania

L'intervento di Malpezzi (Pd)

«Spero che il ministro Valditara, che in contemporanea a questo nostro dibattito sta facendo una presentazione in una delle sale a fianco all' Aula, tenga conto che c'è un lavoro già fatto, perché quelle linee guida sono state reinterpretate da un lavoro, sempre all'unanimità, che la Commissione femminicidio della scorsa legislatura ha portato a casa». Lo ha detto la senatrice del Pd, Flavia Malpezzi, intervenendo in Aula, al Senato. «Mi dispiace -aggiunge- quando invece, magari, ci si vuole intestare una battaglia e non si tiene conto che non si è all'anno zero e allora forse quel patrimonio di lavoro viene dimenticato. Ma se terminano le legislature non terminano anche gli spiriti con cui i parlamentari di quelle legislature, anche all'unanimità, hanno lavorato per portare a casa dei provvedimenti».