Governo, dal 4 aprile consultazioni al Quirinale

Giovedì 29 Marzo 2018, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 18:00

Con l'elezione dei componenti dell'Ufficio di presidenza della Camera è ultimata la fase politica dell'istituzione dei vertici del Parlamento, dove rimane un ultimo adempimento a Montecitorio: martedì bisognerà eleggere un ulteriore deputato segretario di presidenza per garantire la rappresentanza del gruppo Misto.Da mercoledì 4 aprile avranno inizio al Quirinale le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Una prima tornata che dovrebbe occupare tutta la prossima settimana, con una eventuale pausa di riflessione in vista di un successivo giro.Entro la metà della prossima settimana è atteso il faccia a faccia Di Maio - Salvini. Primo banco di prova per un potenziale accordo tra M5s e Lega sarà il Def, il cui arrivo in Parlamento è previsto entro la metà del prossimo mese. Solo dopo che un eventuale governo avrà la fiducia, e quindi sarà chiaro quali partiti faranno parte della maggioranza e quali dell'opposizione, sarà possibile eleggere le commissioni permanenti di merito, le Giunte di Camera e Senato e le commissioni bicamerali.